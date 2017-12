Tap for Thoresens SKA

NTB Sport

Etter en målløs første periode tok hjemmelaget initiativet. Vitalij Popov og Jevgenij Chesalin ga Jekaterinburg 2-0 med 40 sekunders mellomrom i starten av andre periode.

Nikita Gusev reduserte til 2-3 like før sluttsignalet i midtperioden, men Chesalin sikret seieren i tredje periode. Gusev reduserte nok en gang, men det ble et mål for lite for Thoresen og co.

Den norske landslagsspilleren fikk 12 minutter og 31 sekunder på isen. Den tidligere Storhamar-spilleren noterte seg for et skudd på mål, men var ikke på isen under noen av scoringene.

Thoresens lag har vært klart best i KHL så langt denne sesongen og er oppe i 114 poeng. CSKA er nærmest med 101 poeng.

Det går i slag i slag i KHL-ishockeyen. Allerede fredag er det nok en bortekamp mot Dinamo Minsk i Hviterusslands hovedstad.

