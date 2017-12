Sterling økte Manchester Citys forsprang

NTB Sport

Serielederen var skjermet fra spill på Boxing Day, men økte luka til tabelltoer og byrival Manchester United til 15 poeng med seier mot Newcastle onsdag. Det var Pep Guardiolas menns 18. seier på rad i ligasammenheng.

2. juledag måtte Manchester United igjen bokføre poengtap da et hardt kjempende Burnley-lag klarte 2-2 på Old Trafford. Lille julaften-møtet med Leicester endte med samme resultat for United.

Manchester City gikk ikke på samme blemme. Raheem Sterling ble matchvinner da han styrte inn 1-0 etter 31 minutter etter en frekk lobbpasning fra Kevin De Bruyne. Engelskmannen var i ubalanse da han skjøt, men fikk sneket inn ballen via forsiden av stolpen.

– De sto imot presset veldig bra, og prøvde å kontre selv, men vi presset tilbake og gjorde det ikke lett. Vi viste laginnsats, forholdt oss rolig og fikk seieren, sa Sterling til Sky Sports.

– Det var en flott laginnsats, og en fantastisk ball fra De Bruyne i forkant av målet, la han til.

Sjansesløsing

Serielederen burde ha vunnet med større sifre. Sergio Agüero hadde to stolpetreff før Sterlings scoring. Den første kom etter åtte minutter da argentineren var alene på bakre stolpe. Treff nummer to var like før scoringen. Agüero dro seg fri inne i 16-meteren, men avslutningen duppet på utsiden av stolpen.

Samme mann hadde også en stor sjanse etter 18 minutter, men da var det keeper Rob Elliot som dro fram en strålende enhåndsredning på en heading.

Fire minutter etter Manchester Citys scoring kunne Newcastle utlignet. Kyle Walker skled, og Rolando Aarons fikk sjansen. 22-åringen gjorde alt riktig og chippet over keeper Ederson, men Nicolás Otamendi fikk headet unna på streken.

Skadd Kompany

Agüero fortsatte sjansesløsingen i andre omgang ved tre anledninger før han ble tatt av for Eliaquim Mangala. Franskmannen bidro til at serielederen holdt nullen i sluttminuttene, til tross for at Newcastle presset.

Et skår i gleden for Manchester City var at kaptein Vincent Kompany måtte gi seg etter kun elleve minutter. Den skadeforfulgte belgieren hinket av banen med det som så ut til å være en muskulær skade.

Manchester City møter Crystal Palace i London på nyttårsaften, før de avslutter juleprogrammet hjemme mot Watford 2. januar.

– Vi må fortsette å vinne og få tre poeng. Det er det viktigste, sa Sterling.

Newcastle tar imot Brighton lørdag, før Stoke venter på bortebane kun to dager senere. Kun ett poeng skiller til Bournemouth under nedrykksstreken for Newcastle etter onsdagens tap.

(©NTB)