Sjakk: Carlsen tapte etter kjempetabbe

I det fjerde partiet onsdag møtte Carlsen tidligere VM-motstander Vishy Anand. Den regjerende verdensmesteren har møtt veteranen fra India en rekke ganger, og har hatt for vane å vinne. Det skjedde imidlertid ikke da Carlsen hadde hvite brikker.

Nordmannen var i føringen underveis i partiet, men gjorde en stor tabbe og ga seg like etter, slik at Anand stakk av med seieren i partiet.

– Det var veldig unødvendig. Det var et interessant parti, som var vanskelig å vurdere. Til slutt fant jeg ikke en fordel, og gikk for remis, men så var det en detalj jeg glipp av. Jeg gikk fra å kunne vinne, til å tape, så det var dumt, sa Carlsen til NRK.

På skuddhold

Med to seirer, én remis og et tap innledningsvis onsdag står den norske verdensmesteren med seks poeng etter ni spilte partier under verdensmesterskapet i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Turneringsleder Vladimir Fedosejev har sju og et halvt poeng.

I det tredje partiet måtte Carlsen nøye seg med remis mot den sterke russeren Peter Svidler. Det så ikke 27-åringen fra Lommedalen noen grunn til å henge med hodet over.

– Jeg er OK fornøyd. Jeg føler jeg sto fint etter åpningen, men gjorde så noen svake trekk og sto litt dårligere. Uansett har jeg hevet meg etter en dårlig åpning og er på skuddhold, sa Carlsen til NRK etter partiet.

– Jeg sto aldri bedre og kan ikke klage på utfallet, sa Svidler i sin oppsummering.

Carlsen hadde få problemer med å slå kinesiske Wang Yue i parti nummer to onsdag.

– Han kom skjevt ut og gjorde det siden bare verre for seg selv, sa Carlsen til NRK etterpå.

Noe mer trøblet han mot armenske Sergei Movsesian litt tidligere på dagen.

– Egentlig er jeg veldig godt fornøyd. Det peker fortsatt oppover, og praktisk sett føler jeg at jeg spiller bra. Jeg hadde flere ideer om hvordan jeg skulle spille dette partiet, men endte opp med å gjøre noe helt annet. Det er sånn det ofte blir, oppsummerte Carlsen.

Startvansker

Carlsen kom raskt på defensiven mot Movsesian og slet innledningsvis med å finne de rette mottrekkene etter at armeneren kom skikkelig på offensiven. Den norske verdensmesteren spilte samtidig raskt, mens Movsesian etter hvert havnet i tidsnød.

Det siste førte til en tabbe av armeneren, som snudde partiet på hodet. Etter en snau halvtimes spill var duellen over med norsk seier som utfall. Da hadde Magnus Carlsen fortsatt mer enn ti minutter igjen på klokka.

27-åringen fra Lommedalen var nådeløs i avslutningen og tok en sterk seier med svarte brikker.

Hurtigsjakk-VM fortsetter med ytterligere ett parti senere onsdag.

I alt skal det spilles 15 partier før verdensmesteren er kåret.

