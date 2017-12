Værgudene ødela bandyfesten

NTB Sport

Runden 2. juledag er en av sesongens store høydepunkter for bandyfolket. Tirsdag ble den ikke den sedvanlige festen.

Det kraftige regnværet førte blant annet til at det klassiske lokalderbyet mellom Mjøndalen og Solberg måtte avbrytes etter 38 minutters spill. Da var det ikke lenger forsvarlig å fortsette kampen.

500 tilskuere var på plass på Vassenga, arenaen som tirsdag levde opp til eget navn, for å overvære kampen i griseværet.

– Egentlig var det litt rart at vi holdt på så lenge som vi gjorde. Etter de første 30 minuttene kunne vi bare kuttet ut. Det kunne ikke bli bra. Alle værmeldinger viste jo at dette også ville fortsette utover ettermiddagen, sa Mjøndalen-trener Jørn Walther Kristiansen til Drammens Tidende etter at avgjørelsen om å avbryte kampen var tatt.

Også oppgjøret mellom Høvik og Hamar måtte utsettes tirsdag som følge av det dårlige været. Det er ikke kjent når kampene vil bli forsøkt gjennomført på nytt.

Tre kamper lot seg gjennomføre på bandyfolkets festdag. Serietoer Stabæk røk 2-4 borte mot Ullern, mens Ready slo Ullevål 5-1. I den siste kampen, lokaloppgjøret mellom Drammen og Konnerud, ble det til slutt 4-3-seier til Drammen.

