Johansen scoret i sterk Fulham-seier

På stillingen 3-2 kastet serietoeren fra Wales alle mann i angrep mot slutten av kampen i håp om å berge ett poeng. I stedet kom sjansen for Johansen i motsatt ende av banen.

En Fulham-kontring endte med at nordmannen kom alene med keeper, og avslutningen som fulgte var det skyhøy klasse over. Johansen vippet ballen elegant over keeper og høyt inn i det tomme målet.

Finnmarkingen kunne dermed juble for tre sterke poeng mot laget som før tirsdagens runde fulgte nærmest ligaleder Wolverhampton på tabellen.

Fulham ligger på 11.-plass etter Boxing Day-seieren.

Ti på rad

Serieleder Wolves måtte nøye seg med 2-2 og ett poeng mot Millwall tirsdag. Bortekampen var den tiende strake uten tap for laget som har sikret seg et soleklart forsprang på konkurrentene i kampen om opprykk til øverste nivå i engelsk fotball.

Portugisiske Diogo Jota og marokkanske Romain Saïss scoret målene for serielederen. Jake Cooper og Lee Gregory sto bak hjemmelagets to scoringer.

Bristol City, som nylig slo Manchester United ut av ligacupen, klatret på sin side opp på andreplass på tabellen med sin 2-0-seier hjemme mot Reading. Laget er à poeng med Cardiff etter 24 kamper. Det skiller åtte poeng opp til Wolverhampton.

Tungt for Hull

Langt verre ser det ut for Markus Henriksen, Adama Diomande og lagkameratene i Hull. Klubben, som rykket ned fra Premier League forrige sesong, måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Derby tirsdag og har kun fem lag bak seg på tabellen.

Henriksen og Diomande kom begge inn som innbyttere på tampen av kampen.

Alexander Tettey spilte på sin side hele kampen da Norwich slo Birmingham 2-0 borte. Seieren løftet laget til 15.-plass på tabellen.

Villa sakker akterut

Aston Villa er inne i en dårlig periode. Med 1-2-tapet borte mot Brentford har Birmingham-klubben gått fem strake seriekamper uten å vinne. I to av dem har Villa gått av banen uten poeng.

Romaine Sawyers og danske Lasse Vibe scoret målene for Brentford, mens Josh Onomah sto bak 1-1-målet for Aston Villa etter en halvtime. Vibe avgjorde kampen med sin scoring tidlig i annen omgang.

Villa ligger på åttendeplass med 38 poeng. Det skiller tre poeng opp til tabellsekser Sheffield United på den siste plassen som gir opprykkskvalifisering.

