Formel 1-mester beklager kritikk av kjolekledd nevø

NTB Sport

Hamilton kaller sin egen reaksjon «mangel på dømmekraft».

Briten, som har blitt verdensmester i formel 1 fire ganger, delte mandag en video av den omtalte nevøen med sine 5,7 millioner følgere på Instagram. I videoen er gutten iført en blå og rosa kjole, samtidig som han vinker med rosa hjerteformet tryllestav.

– Jeg er så trist akkurat nå. Se på nevøen min, skrev Hamilton.

Videre i den omtalte videoen spør han nevøen hvorfor han har på seg prinsessekjole.

– Er det dette du fikk til jul? spør Hamilton.

Slettet videoen

Når gutten så svarer bekreftende på spørsmålet, føler formel 1-stjernen opp:

– Hvorfor ønsket du deg en prinsessekjole til jul?

Videoen er senere slettet, men Hamilton roper avslutningsvis:

– Gutter har ikke på seg prinsessekjoler.

Idrettspersonlighetens utbrudd fører til at gutten holder hendene foran ørene.

Reaksjoner

32-åringens innlegg skapte raskt oppstandelse og massiv kritikk i sosiale medier. Tirsdag la Hamilton seg flat.

– Jeg lekte med nevøen min i går og innså at ordbruken min var upassende, så jeg slettet innlegget. Jeg mente ikke noe vondt, og ønsket ikke å støte noen. Jeg elsker at nevøen min føler at han kan uttrykke seg, slik vi alle bør, sa han.

– Mine dypeste unnskyldninger for oppførselen min. Jeg innser at dette ikke er akseptabelt for noen, uansett hvor du er fra, å marginalisere og å plassere noen i bås, tilføyde formel 1-stjernen.

(©NTB)