Stenmark støtter Johaug: – Hun stolte på legen sin, og det synes jeg man må få lov til

NTB Sport

Doping er blant temaene Stenmark deler sine tanker om i et større juleintervju med Expressen. Han bruker sakene til Johaug og den svenske mellomdistanseløperen Abeba Aregawi som eksempler på at ansvarsspørsmålet ikke trenger å være svart-hvitt.

– Ta det som skjedde med Aregawi. Hun fikk hard medfart i Sverige til tross for at man aldri har kunnet bevise at hun var dopet. Ja, hun hadde fått i seg hjertemedisin, men var hun klar over det selv? Eller var det en lege som ga henne det? Skal man kunne stole på en lege? Jeg synes det er interessant å diskutere slike saker. Man må alltid forsøke å se alt fra ulike hold, sier Stenmark til Expressen og fortsetter:

– Det samme gjelder Therese Johaug. Jeg tror ikke at hun dopet seg uten at det var en feil. Hun stolte på legen sin, og det synes jeg man må kunne få lov til.

Forskjellige utfall

Johaug fikk i august sin endelige dom da Idrettens voldgiftsrett (CAS) ila henne en 18 måneder lang utestengelse. Et snaut år tidligere hadde langrennsstjernen testet positivt for det forbudte stoffet clostebol etter å ha brukt en krem for en solbrent leppe.

Aregawi ble for øvrig frikjent for doping sommeren 2016. Svensken testet tidligere på året positivt for hjertemedisinen meldonium. Bakgrunnen for frikjennelsen var at Verdens antidopingbyrå (WADA) hadde høynet nivået for hva som anses som straffbar bruk av middelet.

Var ikke et tema

Selv var ikke Stenmark redd for å bli anklaget for doping da han herjet med alpineliten på 1970- og 80-tallet.

– Nei, aldri. Det var aldri aktuelt den gangen. Jeg hørte aldri om noen som dopet seg innen alpint, i hvert fall ikke på min tid, sier 61-åringen.

Med sine 86 triumfer er Stenmark fortsatt tidenes mestvinnende alpinist i verdenscupen. Han vant også to OL-gull og tre VM-gull i slalåm og storslalåm i løpet av sin eventyrlige karriere.

