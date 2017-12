OL-utestengte Skobrevs erkjennelse: – Alt er ikke fiksjon og fantasi

NTB Sport

Fredag var Skobrev blant ytterligere elleve russere som ble diskvalifisert fra Sotsji-OL i 2014 og utestengt fra alle framtidige OL. Hittil har i alt 43 utøvere blitt straffet for å ha deltatt i det russiske dopingjukset.

Mange innen russisk idrett har benektet dopinganklagene, men Skobrev innrømmer at ikke alt kan ha gått helt etter boka under vinterlekene på hjemmebane.

– Jeg tror ikke alt er fiksjoner og fantasier fra Grigorij Rodtsjenkov, sier 34-åringen i et intervju til Sport-Express, ifølge VG.

– Det skjedde noe ekstraordinært i Sotsji, og det har russiske myndigheter allerede innrømmet. Og hvis alt hadde vært sant fra vår side, så hadde ikke en rekke ledere måttet gå av. Så hvorfor bedra oss selv?

Skobrev kjenner seg derimot ikke igjen i omfanget Rodtsjenkov har fortalt om. Han mener det er grunnløst å anklage «80-90 idrettsfolk» og stempler det som «absurd» og «latterlig».

Selv benekter skøyteløperen at han leverte inn rene urinprøver i den hensikt at de skulle brukes for å bytte ut prøver tatt under Sotsji-OL.

