Mutko går midlertidig av som fotballpresident

Mutko fratrer rollen som øverste sjef i Russlands fotballforbund (RFS) i inntil seks måneder, men fortsetter videre som leder for organisasjonskomiteen til neste års VM-sluttspill.

Det ble klart etter et styremøte i RFS 1. juledag. Mutko forklarte avgjørelsen med at han ikke vil at fotballforbundet skal bli forstyrret når Idrettens voldgiftsrett (CAS) skal behandle anken hans mot utestengelsen fra alle framtidige OL.

– Jeg har derfor bedt om at bli fritatt for mine plikter i opptil seks måneder, sa Mutko etter styremøtet.

Han opplyste at anken til CAS blir levert inn tirsdag. Mutko var idrettsminister da Russland drev utstrakt og systematisk dopingjuks under Sotsji-OL på hjemmebane, og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har utestengt ham fra olympiske leker på livstid.

Ifølge Mutko går RFS-direktør Alexander Alajev inn i rollen som midlertidig fotballpresident i hans fravær.

Like før jul ble det rapportert at Mutko kom til å gå av som både fotballpresident og sjef i organisasjonskomiteen for VM. Den informasjonen viste seg ikke å være helt nøyaktig.

Mutko skal den siste tiden ha vært under press fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Så langt har FIFA utad gitt sin støtte til den russiske visestatsministeren selv om han er dypt involvert i den russiske dopingskandalen.

