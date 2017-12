Zidane: – Vi gir aldri opp

NTB Sport

Erkerivalen er 14 poeng foran, og det er mager trøst at Real Madrid har spilt en kamp mindre. Zidane føler seg sikker på at laget hans vil komme sterkere på nyåret.

– Vi er langt nede nå, for dette var et tap som gjør vondt. Likevel: Madrid gir aldri opp, uansett hva som skjer, sa treneren.

– Det er vondt å tape med tre mål. Jeg kunne si at vi ikke fortjente det, men slik er fotballen.

Real Madrid feirer jul og nyttår på fjerdeplass, med også Atlético Madrid og Valencia foran seg.

Tross den skuffende avslutningen påpekte klubbpresident Florentino Pérez søndag at det har vært et stort år for klubben, målt i titler faktisk det beste i klubbens 115-årige historie. Zidanes lag vant både La Liga, Champions League, klubb-VM og både den spanske og den europeiske supercupen.

– Vi er stolte av vårt lag og vår trener, sa Perez.

Slakt

Zidane overrasket lørdag ved å la Mateo Kovacic starte for første gang i serien denne sesongen. Kroaten skulle prøve å temme Lionel Messi, slik han gjorde med stor suksess da Real Madrid slo Barcelona 5-1 sammenlagt i den spanske supercupen i august.

Real Madrid var best i første omgang og misset flere store sjanser, men Kovacic mislyktes i forsøket på å hindre Messi i å utfolde seg. Argentineren dominerte, scoret på straffe og la opp til det siste målet.

– Avisene kommer til å slakte meg. Det er fotball, men det endrer ikke hvordan jeg tenker eller hva jeg gjør, sa Zidane.

– Jeg er trener, og jeg kommer til å følge min linje så lenge jeg er her.

Utvisningen av Dani Carvajal for hands på streken før Messis 2-0-mål gjorde det nesten umulig for hjemmelaget å komme tilbake.

– Det første målet kom på en tabbe av oss, og utvisningen endret kampen fullstendig. Å spille med ti mann på 0-2 er svært vanskelig både mentalt og fysisk, sa Zidane etter sitt største tap som Real-trener.

Tar intet på forskudd

Barcelonas trener Ernesto Valverde medga glatt at det kunne endt annerledes. Cristiano Ronaldo bommet på åpent mål tidlig, og Karim Benzema traff stolpen rett før pause.

– De presset høyt, og vi måtte slå langt. Vi kunne ikke spille slik vi ønsker. Først i annen omgang greide vi å kontrollere kampen, sa Valverde.

Han ble spurt om det overhodet er mulig at Barcelona kan miste tittelen nå, men lot seg ikke lokke til å innkassere noe som helst.

– Vi ønsker å hindre at noen slår oss, men det er vanskelig å vinne poeng og lett å miste dem. Det er lang vei igjen.

