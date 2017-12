Lightning feirer jul på topp

NTB Sport

Med 54 poeng har Lightning ni poengs luke på tabelltopp i Atlantic-avdelingen. Ingen annen klubb har samlet flere enn 48 poeng.

Andrej Vasilevskij reddet 22 skudd og holdt nullen for Lightning. Med 23 seirer er han mestvinnende målvakt denne sesongen.

– Gutta spiller veldig bra foran meg. De er helt fryktløse og gjør jobben sin, sa Vasilevskij.

Det sto 0-0 helt til Dan Girardi scoret 2.42 minutter før slutt i 3. periode. Tyler Johnson og Nikita Kutsjerov økte hver sin gang slik at resultatet ikke gjenspeilet hvor spennende kampen var.

Cory Schneider reddet 39 skudd da New Jersey Devils slo Chicago Blackhawks 4-1 og sikret julefeiring på tabelltopp i Metropolitan-avdelingen. Laget har 47 poeng og er fem foran Mats Zuccarellos New York Rangers på fjerdeplass.

Patrick Kane scoret sitt 300. NHL-mål, men det var mager trøst for Blackhawks.

Vegas på topp

Det nye NHL-laget Vegas Golden Knights topper Pacific-avdelingen med 48 poeng etter sin 3-0-seier over Washington Capitals. Også der var en keeper forgrunnsfigur. Marc-Andre Fleury reddet 26 skudd og holdt nullen for første gang som Vegas-spiller.

– Vi fikk en klar ledelse, og så gjorde vi en sterk jobb foran mål, sa Fleury.

Han holdt nullen 44 ganger i sine 13 sesonger med Pittsburgh Penguins.

Alex Tuch, Oscar Lindberg og William Karlsson scoret for Vegas, som har vunnet fire kamper på rad og åtte av de ni siste. Laget topper tabellen foran poenglike Los Angeles Kings.

Hattrick

St. Louis Blues er best i Central-avdelingen med 48 poeng, ett foran Nashville Predators og to foran Winnipeg Jets. Blues slo Vancouver Canucks 3-1 i den siste førjulskampen.

Mathew Barzal scoret tre mål da New York Islanders slo Winnipeg Jets 5-2, alle med assist fra Jordan Eberle. Barzal spiller sin første NHL-sesong og fikk sitt første hattrick i sin 38. kamp. Han er oppe i 12 scoringer.

– Etter mitt annet mål begynte jeg å tenke at jeg kunne få et tredje, men det var en jevn kamp, og jeg måtte gjøre jobben for laget. Heldigvis spratt pucken min vei, sa han.

