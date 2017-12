Johnsen fikk spilletid for Ajax

NTB Sport

Den norske unggutten har stort sett måttet nøye seg med spill for ungdomslaget, men ble byttet inn i sluttminuttene av søndagens hjemmekamp. Han erstattet David Neres i det 89. minutt.

Ajax vendte 0-1 til seier foran 51.921 tilskuere i egen storstue. Justin Kluivert, Kasper Dolberg og nevnte Neres scoret målene, alle i den siste halvtimen.

Med seieren er Ajax fem poeng serieleder PSV Eindhoven og tre foran tredjeplasserte AZ Alkmaar.

Mens Johnsen ble belønnet med spill da han tilbrakte julaften på benken, ble Ruben Yttergård Jenssen sittende kampen ut da hans Groningen banket Sparta Rotterdam 4-0.

Jenssen måtte med tungt hjerte vinke farvel til familien på vei til julefeiring i Tromsø og selv bli igjen i Nederland for å forberede seg til julekampen. Og så kom han ikke engang på banen.

Seier ble det iallfall. Kampen var målløs til pause, men Lars Veldwijks tidlige scoring i annen omgang brøt demningen. Tom van Weert og Ritsu Doan økte hver sin gang, før og etter et selvmål av gjestenes Frederik Holst.

Gjestene gikk til kampen med Dolf Roks som en midlertidig løsning på trenerbenken, etter at Alex Pastoor fikk sparken. Trenerendringen fikk ikke ønsket effekt.

Heller ikke Emil Hansson kom lenger enn til innbytterbenken søndag, men også han kunne glede seg over en seier. Han så sitt Feyenoord vinne 5-1 over Roda og styrke grepet om 5.-plassen. Nicolai Jørgensen og Steven Berghuis scoret to mål hver, Jens Toomstra ett foran 40.000 tilskuere på De Kuip.

Av de tre nordmennene som brukte en god del av julaften på å forberede seg til å spille toppseriekamp i Nederland ble det til sammen to minutter og tilleggstid på banen, alt for Dennis Johnsen.

