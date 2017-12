Guardiola hyller Agüero som legende

NTB Sport

Agüeros to mål i 4-0-seieren mot Bournemouth lørdag var hans 100. og 101. mål på hjemmebane.

– Han er en spesiell spiller, en legende. Jeg blir så glad når han spiller bra og scorer mål, sa Guardiola om sin spiss etter kampen.

Rapportene før Bournemouth-kampen gikk på at Agüero er misfornøyd med antall spilleminutter han får under Guardiolas ledelse.

Lørdag svarte han med to mål og en målgivende.

– Jeg vet at spillere som normalt ikke spiller er misfornøyde, men hele troppen fortjener å spille, sa Guardiola og la til at Agüero har gjort seg fortjent til å avgjøre sin framtid i klubben.

– Jeg har stor respekt for Sergio, for alt han har gjort og alt han kommer til å gjøre. Han er en legende, og han avgjør selv alt om livet og framtiden. Jeg er henrykt over å ha ham her.

Seieren lørdag var for øvrig Manchester Citys 17. strake i Premier League. Tar laget to til, tangerer City rekorden til Bayern München, satt da Guardiola trente det tyske storlaget. Det er den lengste seiersrekke i en av de fem store ligaene.

(©NTB)