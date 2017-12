Fotballforbundet vil straffe Austin

NTB Sport

Huddersfields danske målvakt Jonas Lössl fullførte lørdagens kamp med blodig ansikt og brukket nese som følge av sammenstøtet etter en halv times spill.

Dommeren straffet ikke Austin, men Huddersfield-manager David Wagner var rasende og anklaget Austin for å ha sparket Lössl med vilje.

Fotballforbundet anklager Austin for voldelig oppførsel og har avkrevd ham en forklaring. Det ender mest sannsynlig med en utelukkelse for spissen som uansett pådro seg en hamstringskade og er ute av spill et par uker.

Austin scoret Southamptons mål i lørdagens kamp, som endte 1-1.

