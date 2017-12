Førjulssmell for Warriors i NBA

NTB Sport

Warriors har greid å opprettholde høyt nivå på angrepsspillet tross en rekke skader, deriblant superstjernen Stephen Currys overtråkk, men lørdag fungerte ingenting.

– Det var veldig frustrerende, sa Kevin Durant, som med 18 poeng var lagets toppscorer. Han traff med bare seks av 17 skudd i spill og bommet med alle fem trepoengforsøk.

Også Klay Thompson skjøt som en nybegynner, og som lag traff Warriors med bare 32 av 83 skudd i spill og med pinlige tre av 27 trepoengforsøk. Andre Iguodala misset til og med en dunk!

– Dette er en sport hvor følelse og selvtillit betyr mye, og i dag hadde vi det ikke, sa Durant.

Nuggets feirer jul etter to sterke borteseirer i Portland og Oakland.

– En stor kamp av oss. For en seier, sa trener Michael Malone.

I toalettet

Warriors-trener Steve Kerr utelukket etter kampen at Curry kan være tilbake til storkampen mot Cleveland Cavaliers 2. juledag. De lagene har møtt hverandre i NBA-finalen tre år på rad.

– Det ville vært uansvarlig å bruke ham allerede nå, sa Kerr, som regner med sterkere spill fra lagets friske stjerner.

– Vi skyller dagens kamp ned i toalettet og ser framover, sa han.

Tross tapet har Warriors flest seirer i Western Conference (26), selv om Houston Rockets har høyere seiersprosent og topper tabellen med 25 seirer og seks tap.

Celtics vant

Boston Celtics tok sin 27. seier og er best i øst etter 117-92 over Chicago Bulls. Kyrie Irving førte an med 25 poeng og sju assist. Celtics herjet i 3. periode, som ble vunnet hele 38-18.

Russell Westbrook, som forrige sesong ble kåret til ligaens mest verdifulle spiller, noterte trippel-tosifret for 11. gang denne sesongen med 27 poeng, 10 returer og 10 assist da Oklahoma City Thunder slo Utah Jazz 100-89 på bortebane.

Victor Oladipo imponerte med 38 poeng og seks assist da Indiana Pacers slo Brooklyn Nets 123-119 etter forlengning, mens Pau Gasol noterte trippel-tosifret med 14 poeng, 11 returer og 10 assist da San Antonio Spurs slo Sacramento Kings 108-99.

