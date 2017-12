Carvalhal ferdig i Sheffield Wednesday

NTB Sport

Portugiseren førte laget til opprykkssluttspill i begge sine to første sesonger i jobben, men sju kamper på rad uten seier kostet ham jobben. Laget er nede på 15.-plass i mesterskapsserien.

Nyheten om at Carvalhal slutter kom noen timer etter at styreformann Dejphon Chansiri rykket ut med støtte til manageren. Det gjorde han etter at tilhengerne ropte på Carvalhals avgang etter 1-2-tapet for Middlesbrough lørdag.

Begge managerne i den kampen er uten jobb et døgn senere. Middlesbrough sparket Garry Monk noen timer etter at laget hans vendte 0-1 til seier.

– Begge parter føler at tiden er inne til å gå hver vår vei. Jeg vil oppriktig takke Carlos for tiden og innsatsen han har gitt Sheffield Wednesday. Han vil alltid være velkommen på Hillsborough, og jeg ønsker ham lykke til videre, sa Chansiri i en uttalelse lørdag.

Lee Bullen skal lede laget mot Nottingham Forest tirsdag, mens klubben innleder jakten på en permanent erstatter for Carvalhal.

