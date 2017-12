Basketballpappa vil hjelpe stjerneskudd å droppe utdanning

NTB Sport

Universitetsbasketball er svært populært i USA, og nivået er så høyt at de beste spillerne uten problemer tar steget til NBA. Det er svært uvanlig at amerikanske spillere havner i NBA uten å ha vært innom et collegelag, men det vil Ball endre på.

Han er far til tre store basketballtalenter. Lonzo spiller allerede i NBA for Los Angeles Lakers, men LiAngelos collegekarriere sluttet før den startet da han ble pågrepet for butikktyveri i Kina og suspendert. LaVar fikk ham til å slutte på UCLA-universitetet og tok samtidig 16-årige LaMelo ut av videregående skole.

Nå har han plottet veien videre. Til ESPN sier han at han vil starte en proffliga med 10 lag for å gi spillere en annen vei til NBA enn universitetsbasketball.

Han er ute etter 80 spillere og håper at kampene kan avvikles i NBA-arenaer i de store byene.

Enkelt

– Det blir enkelt å skaffe spillere. Nå får de sjansen til å komme raskere i gang med proffkarrieren, og de vil bli fulgt nøye av speidere, sier han til ESPN.

NBA-reglene sier at spillere må vente ett år etter at de er ferdige på videregående skole før de kan draftes av et NBA-lag. Det betyr at noen av de mest talentfulle spillerne spiller et eneste år på college før de går videre til NBA.

Mens universitetene tjener millioner av dollar på sine basketballag, opereres universitetsidretten med et strengt amatørreglement. Ut over stipendordningen får ikke spillerne en cent for sine prestasjoner, og eventuelle ulovlige ytelser straffes med utelukkelse om de avsløres.

Bedre enn ingenting

Ball sier at den beste spilleren i hans planlagte liga vil tjene 10.000 dollar i måneden, mens minstelønnen skal være 3000 dollar i måneden. Ikke mye i idrettssammenheng, men bedre enn ingenting, resonnerer Ball.

– Gutter som bare skal være på universitetet ett år bør slippe hele greia. De holdes som gisler av NCAA (universitetsidrettsforbundet) og får ingenting tilbake mens de tjener store penger på dem. Klart de heller vil komme til vår liga, hevder han.

I første omgang blir verken LiAngelo eller LaMelo Ball spillere i den nye ligaen. De har begge signert for en proffklubb i Litauen og vil ta neste steg i karrieren der.

(©NTB)