Austin utestengt tre kamper for keeperspark

Huddersfields danske målvakt Jonas Lössl fullførte lørdagens kamp med blodig ansikt og brukket nese som følge av sammenstøtet etter en halv times spill.

Dommeren straffet ikke Austin, men Huddersfield-manager David Wagner var rasende og anklaget Austin for å ha sparket Lössl med vilje.

Søndag innledet fotballforbundet disiplinærsak mot Austin for voldelig oppførsel. Han medga å ha opptrådt klanderverdig, men argumenterte for en mildere straff. I løpet av dagen besluttet disiplinærutvalget at han skal utelukkes i tre kamper.

Den gjør ingen praktisk forskjell ettersom Austin pådro seg en hamstringskade lørdag og er ute av spill et par uker. På grunn av det tette jule- og nyttårsprogrammet vil utelukkelsen være ferdig sonet 2. januar.

Austin scoret Southamptons mål i lørdagens kamp, som endte 1-1.

