Will Grigg "on fire" i League 1

Grigg er hovedperson i verdens mest smittende supportersang "Will Grigg's on fire". Den ble en farsott under Nord-Irlands deltakelse i EM-sluttspillet i fjor, selv om Grigg ikke fikk spille et minutt.

Lørdag var han iallfall brennhet da Wigan tok sin største seier i ligaen noensinne. Han scoret i det 11., 52. og 54. minutt og la også opp til et av de fire andre målene.

Laget er fire poeng foran serietoer Shrewsbury, og selv om serien er mindre enn halvspilt gir en bookmaker bare 1,25 i odds på at Wigan rykker opp til mesterskapsserien som vinner av League 1.

