Wagner mener Austin sparket Lössl med vilje

Episoden inntraff i 1-1-kampen mellom de to Premier League-lagene. Austin scoret sitt femte mål på like mange kamper fra start før han måtte ut med en hamstringskade. Ifølge Wagner burde han vært sendt av banen før det.

– Jeg har sett videobildene, og dette er noe som nesten aldri skjer, at en spiller skader en motspiller med vilje, sa Wagner om hendelsen etter en halvtime.

– Jeg liker ikke å si det, men det ser veldig ut som det var med vilje.

Manageren kranglet med Austin på sidelinjen under kampen.

Så ikke pen ut

Den danske keeperen slapp fra episoden uten alvorlig skade, men han var blodig og ille tilredt.

– Det var en stygg hendelse. Det går bra med Jonas, selv om han ikke ser slik ut. Han har et kutt og har hovnet opp, og kona hans blir ikke glad for hvordan han ser ut, sa Wagner.

Southampton-manager Mauricio Pellegrino tok Austin i forsvar.

– Jeg er sikker på at det ikke var med vilje, sa han.

Ute to uker

Austin ble ikke straffet av dommeren for duellen der Lössl ble skadd, men Englands fotballforbund kan eventuelt straffe ham i ettertid.

Imidlertid blir Austin uansett borte fra banen en tid. Pellegrino sa allerede lørdag at hamstringskaden vil koste ham minst to uker.

Laurent Depoitre utlignet for Huddersfield med sitt tredje mål på like mange kamper og sørget for at Southampton har bare en seier på sine ti siste seriekamper.

