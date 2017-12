United har tettest juleprogram i toppstriden

NTB Sport

Den tradisjonelle julefotballen i England er til stor glede for fansen, men en stor utfordring for managerne. På under to uker skal det spilles hele fire serierunder i Premier League. Rett etterpå venter i tillegg 3. runde i FA-cupen.

Tøft blir det for alle, men José Mourinho lar ikke muligheten til å klage på oppsettet gå fra seg. Han mener Manchester United er blant klubbene som kommer dårligst ut. Portugiserens lag skal spille fire seriekamper på ti dager.

– Vi er ikke alene om det. Det er andre lag i samme situasjon som oss. Vi har gjort en enkel undersøkelse og funnet ut at det er et stort gap, et virkelig stort gap, mellom enkelte klubber og resten av ligaen, sier Mourinho, ifølge The Independent.

– Det er noen som blir veldig privilegert, mens noen andre blir veldig hardt straffet av årets kampoppsett. Så er det noen klubber som ligger et sted i midten. Det er der jeg ønsker å være. Jeg vet at jeg aldri får plass i den privilegerte gruppen.

Får seks hviledager

United møter Leicester borte lille julaften, mens det deretter er hjemmekamp mot Burnley tirsdag. Så er det kamper mot Southampton (h) og Everton (b) henholdsvis 30. desember og 1. januar.

Totalt har dermed United-spillerne kun seks hviledager mellom slagene. Til sammenligning har byrival Manchester City og Liverpool sju dager uten kamper, mens Chelsea har åtte. Arsenal og Tottenham har i alt ni dager uten fotball mellom sin første og siste kamp.

I tillegg til Mourinhos uttalelser til pressen lar United i en artikkel om juleprogrammet på eget nettsted det skinne tydelig gjennom at storklubben er misfornøyd med oppsettet. Der står det at «våre undersøkelser viser at Manchester United får det tøffest av alle våre rivaler i toppstriden».

United skriver også at Chelsea har fått en god spredning av sine julekamper. Rødtrøyene påpeker at den regjerende ligamesteren har tre dager hvile mellom sin andre og tredje kamp. Det blir til og med gjort et poeng ut av at Chelsea i sin fjerde match tar den korte turen til Nord-London for å møte Arsenal.

Arsenal og Liverpool kickstartet juleprogrammet med toppoppgjør fredag, scoret tre ganger hver og leverte en festlig opptakt til det som skal følge.

Slik er juleprogrammet:

19. runde, fredag 22/12: Arsenal – Liverpool 3-3.

Lørdag 23/12: Everton – Chelsea, Brighton – Watford, Manchester C. – Bournemouth, Southampton – Huddersfield, Stoke – West Bromwich, Swansea – Crystal Palace, West Ham – Newcastle, Burnley – Tottenham, Leicester – Manchester U.

20. runde, tirsdag 26/12: Tottenham – Southampton, Bournemouth – West Ham, Chelsea – Brighton, Huddersfield – Stoke, Manchester U. – Burnley, Watford – Leicester, West Bromwich – Everton, Liverpool – Swansea.

Onsdag 27/12: Newcastle – Manchester C.

Torsdag 28/12: Crystal Palace – Arsenal.

21. runde, lørdag 30/12: Bournemouth – Everton, Chelsea – Stoke, Huddersfield – Burnley, Liverpool – Leicester, Newcastle – Brighton, Watford – Swansea, Manchester U. – Southampton.

Søndag 31/12: Crystal Palace – Manchester C., West Bromwich – Arsenal.

Torsdag 4/1: Tottenham – West Ham (spilles etter 22. runde).

22. runde, mandag 1/1: Brighton – Bournemouth, Burnley – Liverpool, Leicester – Huddersfield, Stoke – Newcastle, Everton – Manchester U.

Tirsdag 2/1: Southampton – Crystal Palace, Swansea – Tottenham., West Ham – West Bromwich, Manchester C. – Watford.

Onsdag 3/1: Arsenal – Chelsea.

(©NTB)