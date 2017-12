Tre nordmenn på verdenscuppallen i slopestyle

NTB Sport

Verdenscupseier ble det ikke på noen av de norske i franske Font Romeu, men Dahl og Bråten var ikke langt unna. Oscar Wester fra Sverige ble for sterk med 94,6 poeng i sitt annet og siste forsøk.

Dahl tok annenplassen med 93,4, mens Bråten ble treer med 93,0. Alle tre på pallen fikk sin beste score i den siste omgangen.

Bråten var i føringen etter første runde. Med 92 poeng var han klart bedre enn de andre. 22-åringen øynet sin annen verdenscuptriumf på en snau måned, men måtte til slutt se både lagkameraten Dahl og Wester overgå ham.

Det var Dahls annen pallplass i verdenscupen. Hans første kom i Big Air i Voss i mars. For Bråten var det hans sjuende gang på podiet. Tidligere i vinter vant han i Stubai (Østerrike), mens han ble treer i Big Air i tyske Mönchengladbach.

– Jeg rotet det litt til i første run, men fikk rensket opp småfeilene i det andre. Dette var fantastisk moro, sa Dahl etter å ha gjort karrierebeste.

– Dette begynner å bli bra. Jeg har aldri hatt en bedre sesongstart. Dette er over all forventning og er fantastisk artig. I dag er jeg kjempefornøyd med tredjeplass, og Ferdinand hadde det feteste runet. Uansett er det kjempeartig med helskandinavisk pall på herresiden, sa Bråten.

«Digg» pallplass

Også i kvinnenes slopestylefinale ble det norsk pallplass. Tiril Sjåstad Christiansen overrasket seg selv og ble nummer tre i sin første verdenscupkonkurranse etter sitt siste skadeavbrekk.

22-åringen innledet finalen med 74,8 poeng, men hevet seg og klarte 82,4 i sitt annet og siste forsøk. Hun ble slått av hjemmefavoritten Tess Ledeux (93,6) og den svenske 15-åringen Jennie-Lee Burmansson (84,2).

– Jeg tror aldri jeg har vært så glad for en pallplassering. Jeg kan nesten ikke huske sist jeg var på pallen, det må være over halvannet år siden. Dette er så digg og fantastisk at jeg nesten ikke har ord. Dette betyr så mye, sa Christiansen.

– Det første forsøket var rotete i gjennomføringen, men det gikk bedre i det andre. Jeg har mer å gå på med tanke på triks og vanskelighetsgrad, men i dag er jeg så utrolig glad for denne tredjeplassen, la hun til.

Mange operasjoner

Christiansen var for øvrig best i fredagens kvalifisering.

Det norske OL-håpet pådro seg i oktober nok en kneskade under en treningssamling i oppkjøringen til sesongen. Christiansen har til tross for sin unge alder hatt flere store kneoperasjoner.

Lørdagens pallplass var hennes åttende i verdenscupen siden 2013. Sju av dem har kommet i slopestyle, mens den siste kom i Big Air i fjor vinter.

