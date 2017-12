Norsk EM-trio herjet for GOG

NTB Sport

De tre norske landslagsspillerne viste ypperlig målteft i siste seriekamp før EM-pausen og hjalp GOG til 34-25-seier borte mot Nordsjælland.

Særlig giftig var Jøndal, som scoret åtte ganger på ni avslutninger. Johannessen endte også med åtte mål, men han trengte hele 14 avslutninger. Jakobsen scoret fem ganger.

Ristet av seg skade

Jakobsen var tvilsom til oppgjøret etter å ha revnet trommehinnen i en seriekamp onsdag. Den sterke strekspilleren fikk et skudd på den ene siden av hodet og måtte gi seg åtte minutter senere fordi han ble svimmel.

En fjerde nordmann gjorde jobben i mål for GOG. Ole Erevik reddet 5 av 15 skudd i den tiden han voktet buret og hadde med det klart høyest redningsprosent av keeperduoen.

GOG er nummer to på tabellen, ett poeng bak serieleder Skjern som med fire scoringer av Bjarte Myrhol vant 31-30 over Skanderborg.

Bergerud imponerte

Like bra gikk det ikke for den norske EM-klare duoen i Midtjylland. Espen Lie Hansen scoret to mål, Eivind Tangen ingen da laget tapte 17-27 hjemme mot Holstebro.

En grunn til det var Norges landslagskeeper Torbjørn Bergerud, som hadde redningsprosent på 50 (15 av 30 skudd i spill, 2 av 4 straffer) for Holstebro.

Bergeruds lag feirer jul og nyttår på fjerdeplass, mens Midtjylland har bare tre lag bak seg på tabellen.

Utsatt frist

Midtjylland, som har fem norske spillere i stallen, er i økonomisk krise og risikerer å bli nedlagt. Egentlig skulle spillerne få svar om framtiden før jul, men arbeidet for å berge klubben pågår fortsatt, og fristen er utsatt til 15. januar.

– Spillerne har fått vite at det er en positiv dialog, sa styreleder Thomas Hintze.

Han har likevel gitt spillerne beskjed om at de som ønsker det står fritt til å finne seg ny klubb i julepausen.

