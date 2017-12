Nadal står over Abu Dhabi-turnering

NTB Sport

Knetrøbbel gjorde at Nadal måtte trekke seg fra den sesongavsluttende verdenstourfinalen i London forrige måned. Etter planen skulle spanjolen delta i invitasjonsturneringen i Abu Dhabi, men det blir likevel ikke noe av.

– Det har vært et tøft 2017, og jeg må gjøre noen grep for å bli klar (til kommende sesong). Derfor har jeg dessverre meddelt arrangøren at jeg ikke spiller i Abu Dhabi denne gangen, sier Nadal.

Ifølge den spanske avisen AS måtte Nadal sette treningsprogrammet på vent denne uken. Han skal ha oppsøkt et legekontor i Barcelona for å få en sjekk av kneet som har plaget ham.

Verdenseneren hadde et vellykket år på tennisbanen. Spanjolen vant både Roland-Garros og US Open. Hvis alt går etter planen, jakter Nadal sin 17. Grand Slam under Australian Open i Melbourne neste måned.

Fra før hadde Stan Wawrinka meddelt at han utsetter comebacket og står over turneringen i Abu Dhabi. Den sveitsiske stjernen har fortsatt som mål å være tilbake til Australian Open.

(©NTB)