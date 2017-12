Kane senket Burnley med hattrick

NTB Sport

Tottenham-spissen skrittet fram for å ta straffespark etter sju minutter. Dele Alli gikk i bakken i duell med Kevin Long. Alli gikk ned lett, men dommer Michael Oliver pekte likevel på straffemerket. Kane sendte keeper Nick Pope den ene veien, og ballen den andre til 1-0.

Mål nummer to kom etter pause. Ben Mee ga fra seg ballen mens han var ute av posisjon, og Moussa Sissoko sendte den i bakrom til Kane. Spissen satte ballen sikkert i mål alene med Pope etter 69 minutter.

Det siste kom ti minutter senere. Alli la igjen til Kane, og spissen tok med seg ballen inn i feltet før han puttet ballen ned i det lengste hjørnet.

– Det er en fin julegave, helt klart. Det var en tøff kamp, noe vi visste på forhånd. Det ble 3-0, men vi kunne hatt flere mål, oppsummerte Kane overfor BT Sport.

Rekorder

Kane passerte Robbie Keane og Jermain Defoe på listen over flest Premier League-mål for Tottenham ved å komme opp i 93 scoringer. Engelskmannen tangerte Keane og Defoe (91 mål) med straffescoringen. Kun Teddy Sheringham har flere gjennom Tottenhams klubbhistorie med 97. Kane tangerte også rekordholder Alan Shearer med 36 PL-mål i løpet av et kalenderår.

– Jeg er klar over at jeg tangerte Alan Shearer. Før denne kampen trodde jeg at jeg kunne få et par mål, og fortsatt skal vi møte Southampton, sa Kane.

Han har scoret 15 mål i Premier League denne sesongen. Det er like mange som Mohamed Salah (Liverpool) på toppen av toppscorerlista.

Moussa Sissoko kom alene med keeper på en kontring etter 24 minutter mot Burnley, men midtbanespilleren klarte ikke å overliste Pope, som dro fram to beinparader etter hverandre.

Tottenham styrte det meste på Turf Moor og burde økt til 2-0 etter 56 minutter. Serge Aurier serverte Son Heung-min alene med keeper på åtte meter, men sørkoreaneren klarte kunststykket å blåse ballen langt over mål.

I stedet var det Kane som ordnet 3-0-seier.

Burnley presset mer mot slutten av annen omgang, men klarte ikke sett Hugo Lloris på de største prøvene.

Forbi Arsenal

Resultatet gjør at Tottenham klatret forbi London-rival Arsenal på målforskjell. Begge har 34 poeng. Fra Tottenhams femteplass skiller det 21 poeng opp til serieleder Manchester City, som noterte seg for sin 17. strake seier tidligere lørdag.

Burnley ble passert av Tottenham etter lørdagens kamp og falt til sjuendeplass på tabellen. To poeng har laget opp til Spurs.

Kampene kommer tett som hagl i jula. Tottenham tar imot Southampton 2. juledag, mens Swansea er motstander på bortebane 2. januar. To dager senere møter Tottenham Everton på Wembley.

Burnley skal rett til tabelltoer Manchester United, før de møter Huddersfield 30. desember. Liverpool venter på Turf Moor 1. januar.

(©NTB)