Frei tilbake til Basel

Den 29-årige midtbanespilleren har signert en avtale som gjelder til sommeren 2022.

– Det gleder meg stort at jeg kan ønske en så god fotballspiller og en tidligere lagkamerat velkommen i våre rekker igjen, sa sportssjef Marco Streller til klubbens nettsted.

– Han kan både lese og styre spillet, forstår strategi og er også kreativ.

Frei blir Basel-spiller for tredje gang. Han spilte for klubben også i 2007 til 2009 og 2011 til 2015. På de årene ble han seriemester fem ganger og cupmester to ganger.

– Fabian Frei er en viktig spiller for oss, men vi kunne ikke nekte ham muligheten til å signere en langtidskontrakt i hjemmelaget. Vi fant en løsning vi kan leve med, sa sportsdirektør Rouven Schröder i Mainz.

I Basel blir Frei klubbkamerat med Mohamed Elyounoussi, iallfall så lenge det varer. «Moi» har gjort det godt og kan fort forsvinne i neste overgangsvindu.

Overgangssummen er ikke offentliggjort, men ifølge bladet Kicker krevde Mainz om lag 25 millioner kroner for å slippe Frei.

