Ulvestad tror gamleklubben kan få det tøft

Aalesund må ta den tunge veien ned i 1. divisjon etter årets nedrykk fra eliteserien. Det er første gang siden 2006 at AaFK er nede på nivå to. Tidligere Aalesund-spiller Fredrik Ulvestad, nå i Premier League-klubben Burnley, sier det er synd at gamleklubben ikke berget seg.

– Det var selvfølgelig trist, men slik er fotballen, sier Ulvestad til NTB.

Han håper laget klarer å ta steget opp igjen på direkten. Onsdag ble det kjent at Lars Bohinen gir seg som Sandefjord-trener for å ta del i opprykksjakten i AaFK.

Viking en rival

– Jeg regner med at Aalesund skal kjempe i toppen av 1. divisjon, men det er ikke bare å spasere seg gjennom det. Nå er for eksempel Viking på nivå to. Det er også en stor klubb, poengterer midtbanemannen.

Burnley-proffens kontrakt utløper til sommeren, men Aalesund-fansen kan legge håpet om en Ulvestad fra seg.

– Akkurat nå er det uaktuelt å dra tilbake, sier 25-åringen.

Ingen retur

Selv håper han på spilletid i Burnley i det hektiske juleprogrammet. «The Clarets» ligger på en imponerende sjetteplass i Premier League så langt.

– Laget har gjort det veldig bra, noe som gjør det vanskelig å spille seg inn i elleveren. Men nå kommer kampene tett. Jeg håper jo å få spille i julen, sier Ulvestad.

Han dro fra Aalesund til Burnley etter 2015-sesongen. Siden da har det bare blitt to Premier League-kamper på Ulvestad, men han var på benken både mot Stoke og Watford nylig. Kanskje byr sjansen seg mot Tottenham lille julaften.

