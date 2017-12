Vela takket for seg i Real Sociedad med scoring

NTB Sport

Vela flytter til USA og Los Angeles i januar etter 250 kamper for Real Sociedad.

Mexicaneren fikk stående ovasjoner på Anoeta da han kom inn som innbytter, og tilskuerne fikk slutten de håpet på da Vela satte inn sitt 73. mål for klubben på overtid. Spissen sikret Real Sociedads første seier på sju kamper.

Hjemmelaget tok fortjent ledelsen da Inigo Martinez headet inn Asier Illarramendis innlegg etter 17 minutter.

Wissam Ben Yedder utlignet imidlertid for Sevilla like før pause da han sendte i vei et skudd som snek seg under Geronimo Rulli til franskmannens 14. mål for sesongen.

Sevilla styrte så starten av andre omgang, men det var Igor Zubeldia som kom på scoringslista med et skudd som gikk via Sergio Escudero og satte ut keeper.

Vela rundet av kvelden med scoringen som påførte Sevilla bortetap nummer seks av sju mulige i det siste i La Liga.

Eduardo Berizzos menn forblir på femteplass, men kan falle fem poeng unna mesterligaplassene når topp fire-lagene skal i aksjon fredag og lørdag før en toukers juleferie.

Tidligere onsdag klatret Getafe til sjuendeplass på tabellen da Juan Cala og Amath Ndiaye ordnet 2-0-seier mot Las Palmas, som tar juleferie på bunnen av tabellen.

