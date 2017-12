Ujah tilbake til Bundesliga

NTB Sport

Den tidligere Lillestrøm-spissen ble Mainz-spiller da han forlot Norge i 2011, men fikk sitt gjennombrudd først da han gikk videre til Köln og senere Werder Bremen.

Nå gjør Ujah et nytt forsøk i Mainz, som har god bruk for en målfarlig spiss.

– Jeg er henrykt over å være tilbake i Mainz, for jeg har bare gode minner fra min tid der. Jeg vil hjelpe laget å nå sine sportslige mål i vårsesongen, sier den nigerianske 27-åringen.

– Vi er glade for at han har avgjort at hans framtid er i Mainz, sa sportsdirektør Rouven Schröder i en uttalelse fra klubben.

Mainz spilte seg tirsdag fram til kvartfinale i den tyske cupen, men i 1. Bundesliga er laget nede på 15.-plass etter å ha scoret bare 19 mål på 17 kamper.

