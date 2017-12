Sveriges skiskyttertrener nektes OL-tur

NTB Sport

– Vi tolker IOCs beskjed i dag som om siste ord er sagt. Wolfgang Pichler får ingen akkreditering til OL i Pyeongchang, sier Sveriges skiskytterpresident Olle Dahlin til Radiosporten.

Bakgrunnen er at Pichler var sjef for Russlands kvinnelandslag i skiskyting i årene 2011 til 2014. Flere av utøverne han hadde ansvar for er blitt disket fra Sotsji-OL og utestengt fra OL på livstid for dopingjuks.

Det gjelder både Olga Zaitseva, Jana Romanova og Olga Vilukhina.

Ingen nåde

Da IOC nylig besluttet å utestenge Russland som nasjon fra Pyeongchang-OL som følge av avsløringene av systematisk dopingjuks, ble det åpnet for at russiske utøvere som oppfyller strenge kriterier kan bli invitert til å delta under OL-flagget. Samtidig ble det gjort klart at ingen ledere som hadde roller i det russiske laget i Sotsji-lekene får være med i Pyeongchang.

Det var da uklart om det også rammer ledere som i dag jobber for andre nasjoner, men onsdag bekreftet IOC i en pressemelding at det blir slik. «Ingen som har vært trener eller lege for utøvere straffet av Oswald-kommisjonen vil bli akkreditert til OL i Pyeongchang», står det.

Kan ikke anke

Ifølge Radiosporten kan verken Pichler eller Sveriges skiskytterforbund klage avgjørelsen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) ettersom det handler om akkreditering til lekene.

– Vi har vært forberedt på at dette kunne komme, og vi jobber med alternativer på ledersiden, sier Dahlin til Expressen.

Wolfgang Pichler, som er tysk, var i sin tid personlig trener for den svenske stjernen Magdalena Forsberg. Etter at hun la opp, overtok han hele det svenske laget.

Etter noen år i Russland vendte han tilbake til Sverige, og han har hatt jobben som landslagssjef siden 2015. Han benekter at han har vært involvert i russisk dopingjuks.

