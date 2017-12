Sarpsborg signerte norsk keeper fra Allsvenskan

NTB Sport

Falch ble presentert på Sarpsborg 08s hjemmeside onsdag. Keeperen har signert en toårskontrakt med Geir Bakkes menn og skal kjempe om keeperplassen med Anders Kristiansen.

– Vi skal bakke hverandre opp, så får det være opp til treneren å avgjøre når kampene drar til. Det er mange som har kommet hit og tatt steget videre. Det er inspirerende å se, sier Falch.

Falch dro til Norrköping og Allsvenskan etter å ha spilt 16 kamper for Vålerenga i 2016-sesongen. Den norske keeperen fikk imidlertid ikke spilletid i Sverige.

– I og med at Stefan Cupic har signalisert at han ønsker seg videre, måtte vi se oss om etter en keeper. Da ønsket vi oss en norsk keeper. Vi var veldig fornøyd med settingen vi hadde med Arild og Anders for et par år siden. Aslak er født og oppvokst et par steinkast unna dem og er ganske lik som keepertype. Når han ble ledig, passet det oss fint, sier Sarpsborg-sportssjef Thomas Berntsen.

Falch kommer fra Stavanger og startet karrieren i Viking. Han har også spilt for blant andre Sandnes Ulf og Hødd.

