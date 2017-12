Lund fikk full plass på europatouren

NTB Sport

Til sist sto det mellom Lund og Marita Engzelius. De to norske spillerne kvittet seg først med Nina Pegova og Silvia Banon med hver sin birdie. Det måtte spilles ett hull til for å avgjøre hvem som skulle få det siste fullverdige tourkortet, og da var Lund best.

Begge de norske brukte onsdag 70 slag på 5. og siste ordinære runde i kvalifiseringen. Dermed endte de på 351 slag, fem bak kvalifiseringsvinner Casey Danielson fra USA.

Fire norske spiller sikret seg spillerettigheter på neste års europatour gjennom kvalifiseringen i Marrakech. Fullt tourkort glapp for Engzelius, men med 6.-plass får hun adgang til en del turneringer. Det var belønningen for spillerne som endte fra 6.- til 25.-plass.

Celine Borge og Madelene Stavnar endte til slutt på delt 24.-plass og knep de to siste delvis tourkortene. Det gjorde de gjennom omspill mot fire andre spillere. De to norske greide begge birdie, mens de fire andre måtte nøye seg med par.

Både Borge og Stavnar brukte 71 slag på 5. runde og endte på 356 slag.

Mariell Bruun endte på delt 37.-plass. Hun var tre slag fra omspill om delvis tourkort. Rachel Raastad og Stina Resen greide ikke cuten etter fire runder.

Ved siden av Danielson og Lund fikk Carmen Alonso (Spania), Manon Molle (Frankrike) og Gabriella Cowley (England) fullt tourkort.

