Idrettsleder Bjørklund: – Tvedt bør ikke seigpines i eget fett enda lenger

NTB Sport

Han har vært kritisk til idrettspresident Tom Tvedt lenge. – Det som kommer fram nå, er ikke noen overraskelse for meg, men en bekreftelse på de forholdene jeg har visst om i lang, lang tid. Dette er nedslående i den forstand at det viser hvor mye dagens idrettspresident har brukt av energi for å holde dette skjult og hemmelig, sier Bjørklund til NTB.

– Og vi er bare 6/12 på veien. Det skal være ytterligere seks innsyn. Nå ser man at NIF gir ut i spissposer det man må gjøre. Det vi ser nå er en begravelse i tolv akter.

– Kan Tvedt fortsette etter ditt syn?

– Nei, nei, nei. Jeg ser ingen mulighet for at han kan gjøre det. Jeg kommer til å utfordre mine kollegaer (ledere av idrettskretsene). Nå er det nok. Vi kan ikke lenger la nåde gå for rett. Summen av omdømmetapet er så omfattende. Vi vet alle at vi har en idrettspresident som sitter på oppsigelse. Han kan ikke gjenreise tilliten til norsk idrett og til de ansatte. Det er jo folk som må gå i hopetall fra jobber på Ullevaal stadion, og som føler den personlige smerten.

Slutt

– Hvis denne situasjonen hadde funnet sted i norsk næringsliv?

– Det hadde skjedd for lenge siden at direktøren hadde vært avsatt og erstattet. Jeg har vært med så lenge at jeg vet at Tom Tvedt kom inn og er blitt klistret til den kulturen som hang i veggene under Inge Andersen og Børre Rognlien. Tvedt ble tidlig en del av denne kulturen. Han fikk i oppgave å evaluere London-OL. Hvem fikk han som medhjelper? Jo, First House. Slik sett fikk han et sett av medhjelpere han selv kanskje ikke valgte.

– Men det jeg ikke tilgir ham (Tvedt) for, er at han var meget bevisst på at Rognliens siste, helt siste, gjerning som idrettspresident var å høyne gasjen til kommende idrettspresident og generalsekretær (Inge Andersen), for presidenten fra 600.000 til 1,4 millioner kroner. For Andersen betydde det høyere lønn og at sluttpakken hans ble skyhøy, sier Bjørklund.

– Jeg vil si det så sterkt at Tvedts «payback» til forgjengeren var at «vi skal holde dette skjult så lenge vi kan». De trodde nok at den kraften jeg sto for, bare ville bli borte i tåka etter hvert.

Titalls millioner av kroner er brukt i prosessen rundt et mulig nytt vinter-OL til Norge.

– På et ledermøte i Skien opplyste Andersen at NIF ville bruke cirka 3 millioner på OL-prosessen. Det ble nesten 30. Det er over ni ganger mer.

Delt

– Har du støtte for å kaste Tvedt?

– Det er litt delt, og jeg har absolutt en del støtte. Så er det en del som mener at Tvedt og idrettsstyret skal steke videre i sitt eget fett. Jeg er ikke enig i det. Nok er nok. Nå har allmennheten og idretten i Norge krav på at vi får en ledelse vi har troverdighet til. Det vil ramle ting ut av skapet også framover, men med et nytt styre, vil vi i hvert fall vite at de ser annerledes på ting.

– Jeg vil bruke all min seriøsitet og appellere til alle særforbund og idrettskretser. Vi kan ikke seigpine norsk idrett eller Tom Tvedt i norsk offentlighet i halvannet år til.

Idrettslederen fra Troms mener at et ledermøte til våren kan gjøres om til et ekstraordinært ting og gjennomføre valg på hele Idrettsstyret. – Vi skal møtes uansett, så det vil ikke føre til store omkostninger for norsk idrett, sier Bjørklund.

(©NTB)