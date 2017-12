Hopperne må dele Kollen med alpint og friski

NTB Sport

For 1. januar er det klart for cityevent med alpinistene i den tradisjonsrike bakken.

Torsdag skal Nina Haver-Løseth og Maren Skjøld teste den 180 meter lange traseen med 18 porter. Den er bygget som et stillas fra VM-haugen og ned i hoppbakken, over Holmenkollveien.

– Det blir kjempespennende. Alpinsporten er opptatt av å finne arenaer i de store byene. Vi grep denne muligheten da sjansen bød seg. Det er et stort rigg som må på plass. Vi er veldig spente. Først blir det nyttårskonsert, nyttårshopprenn og så byalpint i Kollen. Det blir en flott start på året, sier skipresident Erik Røste.

Stor plass i skihistorien

Under alpinåpningen i Sölden fikk de norske utsendingene mange spørsmål foran Kollens første alpinrenn.

– Forventningene til Norge som arrangør er ganske store. Det er både spennende og skremmende. Jeg tror også det er spennende for det internasjonale alpinmiljøet. Holmenkollen har en stor plass i skihistorien og nå skal alpinistene innta hoppbakken, sier en spent Røste.

Jakter yngre publikum

I 2019 skal også friski få ta del av nasjonalanlegget.

– Vi jobber med et Big Air-arrangement for friski og snowboard i Kollen i 2019. Det kan bli veldig tøft. Det er slike arrangement som gjør at vi kan utvide bruken av Holmenkollen som arena og kan skape plass for nye publikumsgrupper, sier Røste.

Han storkoser seg hver gang han besøker anlegget nedenfor Frognerseteren.

– Anlegget er fantastisk flott. Det var mange diskusjoner underveis i byggeprosessen, men i ettertid tror jeg at de fleste opplever Holmenkollen som langt mer enn et idrettsanlegg. Mange av byens befolkning er stolte av skianlegget, og ikke minst er vi som er glad i skisport veldig stolt av det, sier Røste.

Den tradisjonelle Kollen-søndagen i hopp går 11. mars.

(©NTB)