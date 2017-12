Hjelmseth fortsetter landslagskarrieren

NTB Sport

37 år gamle Hjelmseth sto over novembersamlingen og har vært i tenkeboksen med tanke på om hun skulle forlenge landslagskarrieren. Svaret ble til slutt ja.

– Ingrid Hjelmseth er tilbake etter forrige samling. Nå har hun bestemt seg for å fortsette og satse også kommende sesong. Det er gledelig, og da er hun selvfølgelig med, sier landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

Hjelmseth står med 118 kamper for Norge.

Isaksen med

Tilbake i den norske troppen er også den skadeplagede Juventus-proffen Ingvild Isaksen. Hun slet med skader gjennom store deler av sommeren og høsten – og fikk sin debut for sin italienske arbeidsgiver først i september.

Siden har alle piler pekt oppover.

– Det er veldig positivt. Hun har hatt en lang periode ute med skader, men spilt i Juventus nå. De har gjort en god jobb med henne underveis, og det er fint å ha henne tilbake, sier Sjögren.

Han har tatt ut 20 spillere til den kommende samlingen, som innledes med kamp mot Skottland 19. januar. Også fire dager senere er det planlagt kamp, men motstander er ennå ikke bekreftet.

– Dette blir starten på et viktig landslagsår. Vi skal fortsette å jobbe for å utvikle spillet vårt, og det blir ingen store endringer i opplegget. Det blir en videreføring av det vi har arbeidet med. En viktig samling for oss, sier landslagssjefen.

Klubbskifter

Flere av spillerne i troppen har byttet klubb den siste tiden. Sjögren er spent på å se utviklingen deres.

– Det blir spennende å se. Isabell Herlovsen har kommet hjem igjen (fra Kina). Det tror jeg blir bra for henne, i et Vålerenga med mye nytt og spennende. Kristine Minde har gått til Wolfsburg, som er et steg opp. Ingrid Spord til Fiorentina og Lisa-Marie Utland til Rosengård. Vi får se hvordan det påvirker dem, sier landslagssjefen.

Hele troppen ser slik ut:

Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK), Ingrid Moe Wold (LSK), Maria Thorisdottir (Chelsea), Stine Reinås (Stabæk), Ine Gausdal (Kolbotn), June Pedersen (Piteå), Kristine Leine (Røa), Maren Mjelde (Chelsea), Ingvild Isaksen (Juventus), Ingrid Mari Spord (Fiorentina), Frida Maanum (Linköping), Emilie Haavi (LSK), Kristine Minde (Wolfsburg), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Synne Jensen (Stabæk), Synne Hansen (LSK), Guro Reiten (LSK), Isabell Herlovsen (Vålerenga).

(©NTB)