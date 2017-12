Bayern vant storkampen

NTB Sport

Jupp Heynckes førte Bayern til seier i serie, cup og mesterliga i 2013 og kan gjøre det igjen fem år senere. Bayern har 11 poengs luke på tabelltopp og møter Besiktas i mesterligaens åttedelsfinale. Onsdag løste laget også kvartfinalebillett i cupen.

Verdensmestrene Jerome Boateng og Thomas Müller ga Bayern to måls ledelse til pause, men Andrej Jarmolenko skapte ny spenning med sin redusering i det 77. minutt.

På overtid hadde den svenske innbytteren Alexander Isak en kjempesjanse til å utligne, men Bayern slapp med skrekken.

– Vi burde ha scoret et mål eller to til, så hadde vi sluppet den nervepirrende avslutningen, men vi merker at vi er slitne, sa Boateng.

Hjemmerekken lever

Werder Bremen tok seg til kvartfinale med 3-2 over Freiburg og holdt liv i sin eventyrlige hjemmestatistikk i turneringen.

Klubben er ubeseiret i sine 37 siste cupkamper på hjemmebane, en rekke som har vart siden Rune Bratseth var krumtappen i lagets forsvar. Ikke siden april 1988 har Werder tapt en cupkamp på Weserstadion.

Den nordtyske klubben har vunnet cupen fem ganger siden da, to av dem med Bratseth på laget (i 1991 og 1994).

Werder Bremen sliter tungt i Bundesliga og har bare to lag bak seg på tabellen, men Ishak Belfodil og Florian Kainz ga laget en flott start mot Freiburg med 2-0-ledelse før det var spilt en halv omgang.

Nils Petersen reduserte på straffespark mot sin tidligere klubb, men Philipp Bargfrede gjenopprettet to måls margin midt i annen omgang. Hans mål ble godkjent selv om linjemannen sto med flagget oppe og markerte offside på lagkamerat Jerome Gondorf.

Yoric Ravet sørget for spennende sluttminutter med Freiburgs annen scoring, men utligningen kom aldri.

Leverkusen vant

Leverkusen forsvarte også en stolt rekke onsdag, men den gjelder bare denne sesongen. Laget er ubeseiret i 14 kamper i ulike turneringer etter 1-0-seieren borte mot Borussia Mönchengladbach.

Leon Bailey ble matchvinner med sin scoring i det 70. minutt. Han ble spilt fram av Kevin Volland og scoret noe mot spillets gang.

Oppgjøret måtte utsettes ti minutter på grunn av trafikkproblemer. Da det kom i gang, skapte begge lag store sjanser. Gladbach hadde overtaket og så ut til å skulle hevne 1-5-hjemmetapet i serien, men gjestene holdt nullen og fikk scoringen som skulle til.

Sebastien Haller ble matchvinner i annen ekstraomgang da Eintracht Frankfurt tok seg videre med 2-1 borte mot Heidenheim.

Tirsdag sikret Mainz, Schalke, Wolfsburg og sensasjonslaget Paderborn fra nivå tre kvartfinaleplass. Kvartfinalene trekkes 7. januar.

