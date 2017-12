16 ukers fengsel for Sterling-angrep

NTB Sport

Angriperen, 29 år gamle Karl Anderson, ble pågrepet så sent som tirsdag. Dagen etter erkjente han straffskyld i saken i en domstol i Manchester, og fengselsdommen fikk han på stedet.

Anderson dømmes for rasistisk motivert overfall. I rettssalen smilte han mens dommen ble opplest.

Det mye omtalte angrepet mot Manchester City-stjernen Sterling skjedde kun timer før storlagets kamp mot Tottenham lørdag.

I retten kom det fram at Anderson hadde kjørt opp til Sterlings bil ved treningsanlegget, og deretter ropte han rasistiske skjellsord mot City-spiller.

Blant annet skal han ha sagt «jeg håper din mor og barnet ditt er døde i morgen tidlig».

Anderson sparket deretter Sterling fire ganger i beina. Fotballspilleren fikk vondt i låret som følge av overfallet, men han scoret like fullt to ganger i 4-1-seieren over Tottenham samme dag.

Karl Anderson er tidligere straffedømt 25 ganger for 37 ulike lovbrudd. Hans advokat, John Black, forklarte at han mistet besinnelsen og angrep Sterling fordi kjæresten hans hadde bedt ham om å skaffe henne City-stjernens autograf.

(©NTB)