Rød om Berges «verdens beste»-utspill: – Godt han har tro på meg

I Kroatia skal Norge forsøke å følge opp 4.-plassen fra EM i 2016 og vinterens VM-sølv (tap for Frankrike i finalen).

Berge sparte ikke på noe da han snakket om Rød tirsdag.

– Jeg tror han kan bli en av verdens beste spillere, sa landslagssjefen.

Rød pådro seg en skade tidligere i høst, gjennomgikk en operasjon og skal være foran skjema når det gjelder rekonvalesens.

– Det er godt å høre at han har tro på meg, men jeg vet at jeg må gjøre en jobb for å nå dit, sier Rød til NTB.

– Jeg skal ha siste røntgensjekk torsdag. Da regner jeg med at vi får bekreftet at alt har grodd. Jeg regner med å kaste ball allerede fredag. Så lenge landslaget ville ha meg med, har jeg vært villig til å gjøre alt for å rekke EM.

Hardt

Norge spiller puljekamper mot Frankrike (åpningskamp), Hviterussland og Østerrike i Porec. De tre beste fra hver gruppe går til hovedrunden. Norge skal, om de avanserer, opp mot lag fra puljen med Kroatia, Sverige, Serbia og Island. De kampene spilles i finalearenaen i Zagreb.

– Det har vært et krevende uttak. Flere spillere har meldt seg på. Det gror godt. Vi tenkte blant annet litt på framtiden, sier Berge.

Dette er den norske troppen på 18 mann:

Målvakter: Torbjørn S. Bergerud (Holstebro), Espen Christensen (Minden), Kristian Sæverås (Malmö).

Utespillere: Bjarte Myrhol (Skjern), Magnus Gullerud (Minden), Henrik Jakobsen (GOG Svendborg), Joakim A. Hykkerud (Drammen), Magnus Jøndal (GOG Svendborg), Espen Lie Hansen (Midtjylland), Christian O`Sullivan (Magdeburg), Sander Sagosen (PSG), Kent Robin Tønnesen (Veszprém), Gøran Sørheim (Drammen), Magnus Abelvik Rød (Flensburg), Eivind Tangen (Midtjylland), Harald Reinkind (Rhein-Neckar Löwen), Kristian Bjørnsen (Wetzlar) og Gøran S. Johannessen (Svendborg).

Norge spiller Golden League i Frankrike på nyåret. Der deltar også Frankrike, Egypt og Danmark.

EM-sluttspillet går i perioden 11.-28. januar.

