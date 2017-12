Mowinckel nær seierspallen i Courchevel

NTB Sport

Mowinckel lå på 5.-plass etter første omgang og kjørte svært godt i den andre. I mål var hun 1,02 sekund bak Shiffrin.

Det skilte bare tre hundredeler til annenplassen og én hundredel til tredjeplassen. Det er ikke mye?

– Nei, du rekker ikke å blunke engang. Men jeg var ikke bedre i dag. Jeg er likevel kjempefornøyd med å tangere min besteplassering i storslalåm, sa Mowinckel til NTB.

Nær

Hun kjørte godt på toppen i begge omgangene, men et par småfeil mot slutten gjorde at hun havnet utenfor pallen.

Franske Tessa Worley ble slått med 0,99 sekund av suverene Shiffrin og tok annenplassen. Ytterligere to hundredels sekund bak fulgte italienske Manuela Mölgg.

– Jeg kunne kanskje vært litt heldigere, men håper jeg kan ta de hundredelene igjen ved senere anledninger i vinter. Alt i alt er jeg godt fornøyd, sa alpinisten fra Molde. som nå reiser hjem til julefeiring.

Opptur for Haver-Løseth

Nina Haver-Løseth, som lå på 4.-plass etter første omgang, endte som nummer fem. Hun var 1,30 sekund bak Shiffrin. Det var et løft for alpinisten som har levert under pari tidligere i sesongen.

– Dette smakte virkelig godt. Jeg begynte virkelig å bli bekymret for hvor jeg sto. Derfor et dette en stor lettelse. Det ble noen småfeil nederst, hvor jeg tapte en del, sa Haver-Løseth til NTB.

– Det viktigste er jeg har fått tilbake en positiv følelse og ikke minst selvtilliten. Nå vet jeg at jeg være med og kjempe helt i toppen, sa Spjelkavik-kjøreren som skal kjøre onsdagens parallellslalåm.

Lysdahl og Skjøld kjørte ut

Tyske Viktoria Rebensburg vant de to første storslalåmrennene i verdenscupen, men tirsdag endte hun på en skuffende 15.-plass.

Fra startnummer 43 klarte ikke Kristine Gjelsten Haugen å kvalifisere seg for annen omgang. Hun var slått med over tre sekunder av teten og endte på 37.-plass. Mina Fürst Holtmann endte på 41.-plass og fikk ikke kjøre finaleomgangen.

Kristin Lysdahl kjørte godt på toppen og var mindre enn halvsekundet bak Shiffrin halvveis i løypa. Rett før mål havnet imidlertid bærumsalpinisten bakpå, og hun forsvant ut i snøen. 21-åringen så ut til å komme fra fallet uten alvorlige skader.

Maren Skjøld kjørte også ut.

