Henriksen sikret Stavanger-opptur, målshow fra Lørenskog og Lillehammer

Stavanger hadde tapt tre av sine fire siste seriekamper før tirsdagens oppgjør i Manglerudhallen. Det ble 3-4-tap etter straffeslag mot Lillehammer sist, men mot Manglerud Star rasket gjestene med seg alle poengene.

Markus Bilstad Pedersen sendte hjemmelaget i føringen etter halvspilt første periode, men Henrik Medhus brakte balanse i regnskapet to minutter før periodeslutt.

Midtperioden var målløs, men i 3. periode sørget altså Anders Tangen Henriksen for at gjestene til slutt kunne juble for tre poeng. Stavanger blir værende på sjetteplass i serien. Laget har 35 poeng etter 27 runder.

Lørenskog hadde små problemer med å banke tabelljumbo Kongsvinger. Bortelaget tapte 4-8 til slutt.

David Friedmann sendte vertene i føringen tidlig i førsteperioden, men Kongsvinger fikk tro på seier da Ryan Richard Cole og Tommy Sandsnes ordnet 1-1 og 1-2 kort tid etter.

Jubelen ble imidlertid kortvarig. I tur og orden sørget Olai Sveine Johannessen, Magnus Brekke Henriksen, Vjatsjevlav Trukhno, Eirik Lavik (2), Friedmann og James Sixsmith for at det endte med firemålsseier til Lørenskog. Nevnte Ryan Richard Cole ordnet 3-8 mot slutten, mens lagkamerat Mitchell Theoret sørget for nok et trøstemål til 4-8 helt på tampen.

Kongsvinger blir liggende på tabellbunnen med sine 18 poeng. Lørenskog er to plasser over med sine 29.

Stjernen, Kongsvingers tabellnabo i bunnen, fikk det også tungt tirsdag. Laget tapte hele 1-5 borte mot Lillehammer.

Joey Benik sendte vertene i føringen, før Niklas Bröms kvitterte for bortelaget. Så sa det imidlertid stopp for Stjernen. Benik ordnet først 2-1, før Stephan Vigier, Martin Ellingsen og Brett Cameron sørget for at det ble storseier til Lillehammer.

Tabelltreer Lillehammer (55 poeng) henger dermed fortsatt med i teten i grunnserien. Laget passerte Frisk Asker med tirsdagens trepoenger. Stjernen står med 25 poeng så langt.

