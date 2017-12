Thingnes Bø med nytt skremmeskudd til rivalene: – Kanskje mitt beste løp

NTB Sport

– Jeg åpnet hardt, og jeg klarte å være best både på ski og på skytingen. Dette er kanskje det beste løpet jeg har gått. I dag gjorde jeg en vanvittig god jobb. Jeg skulle bare angripe hele veien og ikke tenke for mye, sa en glisende Bø til NRK etter rennet.

Frankrikes store skiskytterstjerne Martin Fourcade ble annenmann. Det ble han også på sprinten før helgen.

Bø viser fryktinngytende form om dagen. Lørdagens jaktstart, der han sikret sin 18. verdenscupseier totalt, var altså intet unntak.

– Han er verdens beste skiskytter for øyeblikket, konstaterte Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde i NRKs kommentatorboks etter at nordmannen hadde skutt tre av sine fire fulle hus.

Økte avstanden

24-åringen gikk ut 21,1 sekunder foran Fourcade i lørdagens renn, og yngstebror Bø leverte fra første skyting. Han slo til med fullt hus på direkten. Fourcade svarte med samme mynt, og det gjorde at avstanden var tilnærmet lik fram til annen skyting.

På annen liggende åpnet Bø med et kanttreff, men resten av serien satt der den skulle. Dermed nok et fullt hus.

Fourcade skjøt også fem blinker rett ned, men franskmannen hadde likevel tapt til nordmannen ved passering. Fourcade var 36,8 sekunder bak ut fra siste liggende.

Bø viste klasse også på første stående skyting. Han plaffet ned alle blinkene på kort tid. Rivalen Fourcade bommet én gang, noe som sørget for at Bø hadde en gigantisk ledelse ut fra tredje skyting. Han var like over minuttet foran Fourcade, mens Anton Sjipulin fra Russland fulgte i rygg på franskmannen.

20 av 20 treff

Også på siste skyting leverte Bø fullt hus. Det kronet en perfekt dag for formløperen.

– Fantastisk levert. Se på Johannes Thingnes Bø. Han gliser!, utbrøt en entusiastisk Andreas Stabrun Smith.

Stryningen fikk seile inn til mål i ensom majestet. Fourcade pådro seg nok en bom på siste stående. Han var 1.18,0 bak Bø ut fra siste skyting. Sistnevnte tok seg tiden til å takke publikum og de norske sekundantene underveis. Fourcade var i mål 1.01,4 bak. Sjipulin spurtet inn til tredjeplass.

Resten av de norske maktet ikke å hevde seg helt i toppen lørdag. Erlend Bjøntegaard ble nest beste nordmann på 10.-plass. Det skilte 2.05,2 minutter opp til Bø.

Øvrige norske plasseringer: 17) Lars Helge Birkeland, Norge 2.33,9 min. bak (1 bom), 20) Tarjei Bø 2.50,3 (1), 39) Fredrik Gjesbakk 4.02,7 (4). Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen var ikke med.

Søndag går skiskytterne fellesstart i Annecy.

