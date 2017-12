Svindal etter superløp: – En slags miks av glede og lettelse

NTB Sport

– Det var bra det her. Det er en slags miks av glede og lettelse, sa lørdagens seierherre til pressen etter å ha kjørt ned den italienske utforløypa på tiden 1.57,00.

Det var 59/100 sekund raskere enn Kjetil Jansrud, og 85/100 foran østerrikske Max Franz på tredjeplass.

– Man blir jo litt usikker når det blir begrenset med trening, så det er deilig å levere når det alvor, sa Svindal videre.

Fra startnummer 13 kjørte han inn over sekundet raskere enn det som da var bestemann, men Svindal var ikke sikker på om det var et superløp eller ikke da han passerte målstreken.

– Først så ble jeg litt usikker, for det var så stille. Men så ble det full jubel. Jeg visste jo at jeg hadde gjort et godt løp, men ikke før jeg så tiden, sa Svindal som gjentatte ganger skrøt av gode ski.

– Jeg gjorde ingen feil, kanskje en bitte liten feil helt på slutten, men ikke noe å snakke om, sa Svindal og la til at man ikke vinner i Val Gardena uten gode ski.

Han gjorde også sitt beste for å tone ned folks bekymring om sitt vonde kne som har plaget han de siste ukene. Også etter lørdagens løp kjente han smerter i kneet, men ikke mer enn at det er håndterbart.

– Når det gjelder toppfarten, er det bare å slutte å bekymre seg. Men det er stabiliteten som er det vanskelige, forklarte Svindal.

Det blir opp til kneet å bestemme om han kjører alle renn før OL.

– Jeg må kjenne på det fra dag til dag og uke til uke, sa Svindal til NTB.

Imponert Håker

Fra sidelinjen sto den norske skilegenden Erik Håker og fulgte spent med på nordmennene. Håker har fem verdenscupseiere på samvittigheten, fire i storslalåm. Den femte var i utfor, nettopp i Val Gardena, tilbake i 1978.

Han lar seg imponere av lørdagens suverene vinner.

– Fantastisk. Også så suverent a gitt, sier Håker til NTB etter Svindals superløp.

– Svindal er jo et under, noe helt for seg selv. Han har vært skadd flere ganger, kommer tilbake og vinner hver gang. De fleste hadde jo lagt opp etter skade nummer to, sier Håker som forteller at han var helt sikker på at Svindal kom til å vinne da nordmannen suste i mål.

– Det er jo nesten flaut at de andre skal stå å juble for en fjerdeplass, over sekundet bak Svindal.

– Liten feil på slutten

Kort tid etter Svindal kjørte Kjetil Jansrud inn til 2.-plass 59/100 sekund bak lagkameraten.

– Jeg gjorde en liten feil på slutten, og jeg kjenner Aksel såpass godt at jeg vet han er utrolig rask i bunnpartiet. Men det ingenting som er bedre enn å komme i mål som nummer to, når det er en annen nordmann som er nummer en, sa Jansrud.

– Det ble litt rufsete, ingen store ting, men nok til at de tiendedelene man trenger går, sa han og innrømte at man ikke har råd til å gjøre feil hvis man skal slå Svindal.

– Ikke sånn som han kjører nå. Jeg synes han får til det i utfor som han ikke helt klarer å løse i super-G, at han står tungt i skiene og dra med seg farten. Det er veldig imponerende.

I dette årtusenet er Svindal eneste nordmann som har vunnet et verdenscuprenn i utfor i Val Gardena, men også Erik Håker (1978), Atle Skårdal (1990) og Lasse Kjus (1998) har vunnet her tidligere.

