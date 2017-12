Skogrand fikser VM-løpet uten psykologhjelp

NTB Sport

Hun har spilt (5.49 timer) tredje mest av alle norske hittil i VM. Bare Stine Bredal Oftedal (6.10) og Veronica Kristiansen (6.00) ligger foran henne.

– Hva er følelsene før finalen?

– Veldig mye spenning. Jeg er bare blitt mer og mer spent etter hvert som vi har kommet lenger ut i mesterskapet, sier Skogrand til NTB.

– Det er deilig at vi på dagen har litt å gjøre slik at man ikke bare tenker på «den kampen» hele dagen.

– Benytter du deg av landslagets mentaltrenere?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har tenkt at kanskje jeg bør snakke med dem, men hva skal jeg snakke med dem om? Spenningen er ikke noe problem for meg.

– Det er nok bra for meg at det er slik før kamper. At jeg er litt nervøs, gjør meg kanskje litt mer skjerpet.

Gjennombrudd

Mange av de norske spillerne bruker psykologene Britt Tajet-Foxell og Tom Henning Øvrebø hyppig også under mesterskapene.

– Inntrykket ditt av Frankrike?

– De svinger litt de også, men vi må bare tenke på forsvarsspillet som vi har gjort.

– VM-finale?

– Det er veldig kult og litt forskjell på full hall i Hamburg og 1/8-finalen mot Spania i Leipzig, sier Skogrand.

Norge har vunnet VM tre ganger før (1999, 2011 og 2015). Skogrand var med i troppen for to år siden.

Nå får hun sitt virkelige gjennombrudd gjennom vel to ukers VM-håndball i Tyskland. Der har forsvarsjobben hennes i lengre perioder vært på internasjonalt toppnivå.

