Palace stoppet Leicester-rekken

Det var en fullt fortjent trepoenger til Palace. Allerede i åpningskvarteret hadde gjestene spilt seg til flere store sjanser. Så da Christian Benteke ordnet 1-0 etter drøyt 20 minutter, var det ikke noe å si på det.

Den belgiske kraftspissen stanget ballen i nettet etter å ha fått servert et perfekt innlegg fra Andros Townsend. Benteke løp seg fri og kunne upresset heade Palace i ledelsen.

Forrige helg rappet Benteke et straffespark på overtid i 2-2-kampen mot Bournemouth. Bommen hans fra ellevemetersmerket kostet Palace to viktige poeng, og manager Roy Hodgson var alt annet enn blid etterpå.

Zaha-scoring

Benteke har generelt slitt med målformen, men lørdag gjorde han litt opp for seg.

Fem minutter før pause doblet fotrappe Wilfried Zaha til 2-0. Etter en kontring tok han en overstegsfinte og skjøt ballen ned i hjørnet.

Leicester hadde fire strake Premier League-seirer i ryggsekken, men var ikke til å kjenne igjen lørdag. Vertene var nest best over hele fjøla, og vondt ble til verre etter en time. Da fikk Wilfred Ndidi sitt andre gule kort og marsjordre etter et forsøk på å filme seg til et straffespark.

Mål på overtid

Langt ut i overtiden scoret Bakary Sako vakkert til 3-0. Nok en gang ble Leicester straffet på kontring.

Før kampen hadde ikke Palace scoret på bortebane denne sesongen, men mot Leicester lyktes «ørnene» til gagns. Hodgsons menn er nå ubeseiret i sine sju siste ligakamper. Det er ikke så veldig lenge siden London-klubben sto med sju strake tap og stygge 0-17 i målscore.

Med seieren klatret Crystal Palace opp til 14.-plass. Laget står med 17 poeng etter like mange runder.

