Neymar-dobbel da PSG banket Rennes

NTB Sport

Resultatet gjør at PSG unngikk å slippe Monaco nærmere innpå i Ligue 1. Monaco slo Saint-Étienne 4-0 fredag, men lørdagens trepoenger gjør at Neymar og co. fortsatt har ni poeng ned til tabelltoeren. Dermed har PSG et jerngrep om gullet i fransk toppfotball allerede etter 18 runder.

Neymar sendte PSG i føringen etter bare fire minutters spill lørdag. Kylian Mbappé doblet etter 17 minutter, og da gjaldt det lite at Ndombe Mubele reduserte åtte minutter etter pause. Rennes fikk det i tillegg enda tyngre da Benjamin André pådro seg rødt kort en knapp halvtime før slutt.

Etter utvisningen sørget Edinson og Neymar for å pynte på resultatet. På tampen fikk bortelaget Presnel Kimpembe utvist, men vertenes Wahbi Khazri maktet ikke å redusere på det påfølgende straffesparket.

PSG holdt hjemmelaget unna, noe som ga Neymar og lagkameratene tremålsseier og tre poeng med hjem til hovedstaden.

(©NTB)