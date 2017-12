Müller matchvinner for Bayern München

NTB Sport

Stuttgart kneblet serielederen helt fram til Thomas Müller satte inn 1-0 i det 79. minutt. Tyskeren sikret Bayerns niende seier på de ti siste kampene.

Serielederen har kun tapt to kamper og spilt to uavgjort i løpet av 17 serierunder.

Seieren sørget for at Bayern München har elleve poeng ned til nærmeste utfordrer Schalke, som spilte 2-2 mot Eintracht Frankfurt lørdag.

Luka Jovic og innbytter Sébastien Haller ordnet 2-0 for Frankfurt, før Breel Embolo reduserte etter 82 minutter. Naldo reddet poeng på overtid.

Birk Risa fikk tillit fra start for Köln mot Wolfsburg, men det var først da nordmannen ble erstattet av Christian Clemens i det 63. minutt at det ble fart på sakene for hjemmelaget. Innbytteren ble matchvinner med sin 1-0-scoring etter 67 minutter.

Det var kun Kölns første seier denne sesongen. Risa og co. forblir tabelljumbo med seks poeng. Ni poeng skiller opp til Werder Bremen på kvalifiseringsplass.

Werder Bremen var på vei på mot seier mot Mainz, men Fabian Frei ordnet 2-2 på overtid.

Kampen mellom Augsburg og Freiburg endte 3-3.

