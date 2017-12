Fryktinngytende City lekte seg med Tottenham

NTB Sport

– Det er noe helt ellevilt over denne sesongens City-utgave, konstaterte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker like før kampslutt.

Resultatet gjør at de lyseblå har hele 14 poeng ned til tabelltoer Manchester United, men «de røde djevlene» kan knappe innpå til 11 med seier mot West Bromwich søndag. Uansett er Citys forsprang - og form - fryktinngytende for rivalene. Tottenham er 21 poeng bak lørdagens motstander.

Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne og Raheem Sterling (2) ble heltene for hjemmelaget lørdag. Gulljagende City styrte oppgjøret nærmest fra start til slutt, men lenge sto det bare 1-0, noe som ga Tottenham et glimt av håp.

Etter 70 minutter sørget imidlertid belgieren De Bruyne for å punktere kampen. Ti minutter etter satte Sterling inn 3-0, før han ordnet 4-0 på tampen. Gündogan hadde sendt vertene i føringen etter 14 minutters spill. Christian Eriksen scoret gjestenes trøstemål på overtid.

Corner og mål

Gabriel Jesus bommet på straffe like før 3-0-målet, men det spilte liten rolle. Hjemmelaget sikret en fortjent trepoenger på eget gress.

Nevnte Ilkay Gündogan, som fikk tillit fra start i David Silvas fravær, stanget inn 1-0 fra sju meter etter corner. Tottenhams markeringsspill var under enhver kritikk, men akkurat dét brydde ikke midtbanemannen seg om. City-spillerne hadde fått akkurat den starten de ønsket seg.

City fikk en av sine mange store muligheter etter 23 minutters spill. De Bruyne spilte Sergio Agüero alene igjennom, men argentinerens skudd ble parert av Hugo Lloris i Spurs-buret. Returen satte Sterling over mål.

Harry Kane prøvde seg fra distanse etter en drøy halvtime, men Tottenham-stjernens avslutning curlet like utenfor høyre stolpe. Gjestene hadde ellers lite å by på før hvilen.

Overbevisende

Kane kom til en ny skuddmulighet ti minutter etter pause, men City-keeper Ederson var på alerten og slo ballen til corner. Det var gjestenes første skudd på mål i kampen.

Hjemmelaget burde ha gått opp til 2-0 i det 67. spilleminutt. Leroy Sanés skudd ble fint parert av Lloris, men Raheem Sterling burde ha satt returen inn i nettmaskene. I stedet avsluttet han svakt over mål. Kort tid etter sto det uansett 2-0. De Bruyne gjorde ingen feil da han ble spilt fri inne i Spurs-boksen. Belgieren jublet stort med lagkameratene.

De Bruyne ble felt i boksen kvarteret før slutt, men innbytter Gabriel Jesus' forsøk fra straffemerket traff stolpen, og Raheem Sterlings forsøk på returen gikk igjen svakt over mål.

Ti minutter før full tid gjorde Sterling opp for seg. Vingen plasserte inn 3-0 fra kort hold etter et flott innlegg fra Sané. På overtid pirket han inn sitt andre for dagen. Christian Eriksen reduserte med et fint skudd fra distanse på overtid, men det endte med en svært overbevisende tremålsseier for vertene.

(©NTB)