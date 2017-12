Tredje seier på rad for Johannes Thingnes Bø

NTB Sport

Han skjøt to fulle hus og holdt superfart i sporet. Hjemmefavoritten Martin Fourcade var sjanseløs mot farten hans og var slått med 21,1 sekunder på 2.-plass.

Antonin Guigonnat gikk på sent startnummer inn til en sensasjonell tredjeplass, 34,7 sekunder bak vinneren, og sørget for to franskmenn på seierspallen.

Fredrik Gjesbakk, som i likhet med Guigonnat har gått mest i IBU-cupen, sto for en annen sensasjon da han gikk inn til sjuendeplass, snaue minuttet bak vinneren. Det gjorde han selv om han falt i en utforkjøring på vei inn mot stadion. Fallet kostet ham en topp-seks-plassering.

Ti av de 11 første skjøt feilfritt. Unntaket var Anton Sjipulin, som ble nummer seks med en strafferunde.

Hattrick

I sesongens sjette individuelle verdenscuprenn tok Johannes Thingnes Bø sin fjerde seier, og den tredje på rad. Han har vunnet både normaldistanse, sprint (2) og jaktstart.

Faktisk har Bø-brødrene nå 5-1 i seirer mot Fourcade. Tarjei vant nemlig sprinten i Östersund, mens den tidligere så suverene franskmannen bare etter jaktstarten i Sverige sto øverst på pallen.

Han er derimot jevnere enn de norske og leder fortsatt sammenlagt etter sin sjette strake pallplassering (tre 2.-plasser, to 3.-plasser).

OL-diskusjon

Fredrik Gjesbakk meldte seg med sitt sterke løp fredag på i OL-diskusjonen. Han har også et godt utgangspunkt for lørdagens jaktstart.

Lars Helge Birkeland ble nummer 21 i Annecy, Erlend Bjøntegaard nummer 25 og Tarjei Bø nummer 48. Sistnevnte bommet to ganger og hadde også et fall.

Emil Hegle Svendsen mistet rennet på grunn av en luftveisinfeksjon, mens Ole Einar Bjørndalen droppet rennene i Frankrike til fordel for høydetrening.

(©NTB)