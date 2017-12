Svindal gleder seg til renn i norsk suksessbakke

NTB Sport

Erik Håker vant som første nordmann i Val Gardena tilbake i 1978. Etter det har Atle Skårdal, Lasse Kjus, Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal gjort det samme, og det har blitt tosifret antall norske seirer her.

Svindal har ikke mindre enn fem enkeltseirer, fire av dem i super-G. I 2015 vant han både utfor og super-G i de italienske fjellene.

– Det er en veldig god bakke for meg. Det var her jeg hadde mitt gjennombrudd, jeg har vunnet her, og vi har hatt en trippel her, sier Svindal til NTB.

Trippelen han sikter til var da Svindal vant super-G i 2015 foran Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde.

– Det er først og fremst i super-G vi har hevdet oss. Utforen her er for utforkjørere, så det tok meg noen år før jeg klarte å vinne i Val Gardena.

Terrenget

På spørsmål om hvorfor han tror nordmenn gjør det så godt i nettopp denne bakken svarer Svindal at det kan ha noe med at de fleste nordmenn kommer fra storslalåm.

– Om det var Aamodt og Kjus i gamle dager, eller om det var meg, Aleks og Kjetil. Vi liker når det går «sving i sving», og det gjør det i denne bakken. Det er ikke stupbratt noe sted, men det er veldig «sving i sving». Jeg tror både snøforholdene og hvordan løypa blir satt er faktorer som passer oss norske som kommer fra storslalåm, sier han.

Tenker lite på trippelen

Kjetil Jansrud trekker fram terrenget i bakken som en viktig faktor.

– Det er ikke noe her som tilsier at vi skal være så råe, vi er jo ikke verdens beste på gli, men det er mye terreng her. Det er mer kupert terreng i super-G her, og jeg tror vi nordmenn er flinke til det. Vi er flinke til å bevege oss, flinke til å jobbe med terrenget, flinke til å være taktisk smarte. Og det betaler seg i denne bakken fordi det er så kupert, sier Jansrud som var en del av trippelen i 2015.

– Tenker du noe på den trippelen?

– Veldig lite. Det er gode minner, men det er viktig å skape nye minner også. Men det er mulig å gjenskape den, sier han om helgens renn.

– Utrolig morsomt

– Val Gardena er utrolig morsomt, sier den siste av «trippelen», Aleksander Aamodt Kilde.

– Det er en av de morsomste bakkene å kjøre, med terreng og hopp, og flyten generelt. Det er en løype Norge liker godt, vi har gjort det bra i hvert fall de siste seks årene, og sikkert enda tidligere enn det også. Aamodt og Kjus var jo også råe her, sier Kilde og blir påminnet om at Håker var første nordmann som sto på toppen av pallen i Val Gardena. Da må vi altså 39 år tilbake i tid.

– Da var ikke jeg født, så det husker jeg ikke, ler Kilde mens han gleder seg til super-G fredag og utfor lørdag, i bakken alle nordmenn liker.

