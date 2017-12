Storbritannia mister sin nest beste tennisspiller

NTB Sport

28-åringen er bosatt i London og ble britisk statsborger i 2015. Med 49.-plass på ATP-rankingen har han bare Andy Murray foran seg av britiske spillere.

Bedene kjempet forgjeves for å få tillatelse til å spille for Storbritannia i Davis Cup. Han sier at ønsket om å spille i Davis Cup og delta i Tokyo-OL i 2020 var en viktig grunn til at han blir slovener igjen.

– Jeg har informert Det internasjonale tennisforbundet (ITF) om at jeg fra nyttår akter representere mitt fødeland Slovenia, skrev han på Facebook.

– Jeg er stolt over å ha kalt Storbritannia mitt hjem i ni år, og jeg har følt meg velkommen her, men jeg vil ikke gå glipp av muligheten til å spille Davis Cup og delta i OL, to turneringer som betyr svært mye for meg.

